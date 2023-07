Estudantes de Roménia e Eslováquia escolhem Hospital de Santarém para estágio

Três estudantes do 5.º ano de Medicina, duas da Roménia e uma da Eslováquia, que escolheram o Hospital de SAntarém para realizar um estágio de verão ao abrigo do programa Erasmus.

Vladmira Spackova , Theodora Ursu e Diana Sabau permanecerão no Hospital durante dois meses para a realização de estágios nas áreas de ginecologia/obstetrícia, ortopedia e cirurgia vascular, respetivamente

Numa sessão informal, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, manifestou a sua satisfação pela escolha do HDS para a realização dos estágios de verão. “Bem-vindas ao nosso Hospital e a Portugal. Espero que gostem do nosso país que, como poderão perceber, além de um bom clima tem também uma boa gastronomia”, afirmou, salientando ainda a qualidade dos médicos do HDS.

Também a diretora clínica do HDS, Maria Filomena Roque, dirigiu algumas palavras de boas-vindas às três estudantes de Medicina, tendo realçado a colaboração anual do HDS no protocolo de intercâmbio Erasmus.