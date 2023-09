VMER do Hospital de Santarém com taxa operacional de 100%

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém reforçou a operacionalidade do ano de 2023, tendo no mês de agosto apresentado uma taxa de operacionalidade total de 100 por cento, de acordo com o registo enviado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Para a operacionalidade de 100 por cento em agosto de 2023, contribuíram um total de 184 acionamentos.

Desde o início de 2023, a VMER do HDS contabilizou, em tempo de serviço, mais de 5.642 horas em operacionalidade, para um total de 1.477 acionamentos, o que corresponde a uma média de seis ativações por dia.

Segundo Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, “para estes resultados contribuem a dedicação e o empenho dos médicos e enfermeiros que integram a equipa de tripulação da VMER do HDS”.