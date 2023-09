Pedro Ribeiro faz balanço positivo sobre a ausência dos telemóveis no recinto escolar

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, visitou o refeitório das escolas do concelho no arranque do ano letivo.

O presidente almoçou nos refeitórios escolares, num incentivo à alimentação saudável.

Segundo Pedro Ribeiro, os alunos da escola EB23 Fazendas de Almeirim, estavam mais comunicativos e muito menos isolados devido à ausência dos telemóveis no recinto escolar, “no refeitório não havia mesas com miúdos sozinhos. Algo que antes acontecia. O não ter telefone faz com que se juntem para conviver”, destaca o presidente nas suas redes sociais.

Em conversa com a diretora da escola, Pedro Ribeiro, percebeu que, de 333 alunos, apenas 49 levaram telemóvel para a escola, e não tiveram qualquer problema em deixá-lo numa caixa. “Ou seja levaram telefone 14.7% o que equivale a dizer que mais de 85% aceitaram a recomendação de nem o levar para a escola”, revela.

Recorde-se que o Conselho Municipal de Educação recomendou aos Agrupamentos de Escolas do concelho de Almeirim que seja proibido alunos de 1º ciclo levarem telemóveis para os estabelecimentos de ensino, e aos alunos de 2º e 3º ciclo que levem os dispositivos móveis, estes serão depositados num local apropriado e apenas serão levantados quando saírem da escola.