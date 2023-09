Marta Carvalho conquista camisola da juventude na Volta a Portugal

Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/CA Terras do Arade), atleta do escalão júnior ainda com 17 anos, esteve presente na 3ª Volta a Portugal Feminina Cofidis e conquistou a camisola da juventude.



“Esta camisola é muito, muito importante para mim, porque mostra que estou no bom caminho e o trabalho está a dar resultados. Senti-me bem ao longo destes dias, melhor até do que estava à espera antes da Volta”, confessou Marta Carvalho.



A Volta composta por cinco etapas, realizadas entre os dias 13 e 17 de setembro, com um pelotão composto por cerca de 100 ciclistas divididas em 15 equipas, 10 portuguesas e cinco espanholas.



Marta Carvalho logo no primeiro dia, ao fazer o melhor tempo no prólogo das jovens corredoras vestiu a camisola branca, mantendo-a até final da Volta.



Chuva, etapas com 100kms e ritmos fortes impostos pela equipas espanholas que fizeram desta Volta um enorme desafio para as atletas.



A última etapa de 84,4 kms entre Murtosa e Gondomar, disputados quase sempre debaixo de chuva culmina para a atleta com a conquista final da camisola branca e a subida à 14º posição geral absoluta da Volta.