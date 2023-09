Foi recentemente notícia, aqui no Almeirinense, que há uma intenção de renovação do Largo da Biblioteca para ter em conta a realização das Festas da Cidade. Não nos devemos esquecer que a cidade tem festas duas vezes por ano: em junho (na elevação) e em setembro (festival de Gastronomia). Há alguns anos a esta parte que a CDU vem dizendo que, 30 anos depois de terem começado as festas da cidade naquele local, seria hora de mudarem de sítio.

Com efeito, estamos a falar de uma zona habitada por todos os lados, com o constrangimento normal de ruído, ao qual acresce a dificuldade de estacionar para quem vem à festa e para quem aqui vive. Além disso, temos a Av. 25 de Abril cortada por causa das picarias. Na zona dos restaurantes, contudo, estamos num extremo da cidade. Há menos residentes, mas existem mais equipamentos que podem ser uma mais-valia na festa, como a Praça de Touros ou, futuramente, o pavilhão no antigo IVV.

Há uma outra questão que deve ser posta em cima da mesa: devemos continuar com duas festas na cidade, em dois períodos distintos? Ainda que uma não seja organizada diretamente pela autarquia, esta assume uma parte substancial do orçamento. Não se teria uma festa melhor, com um orçamento maior e que originaria mais poupança, se em vez de duas, tivéssemos uma apenas?

Somos favoráveis à requalificação do Largo da Biblioteca, é um espaço que precisa de intervenção ao nível dos canteiros do jardim e de ser mais arborizado. Também o Parque das Tílias necessita de maior cuidado arbóreo, tendo em conta o contributo das árvores para atenuar o efeito dos verões quentes que temos na nossa zona.

Samuel Tomé – CDU Almeirim