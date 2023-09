A Comunicação Não Verbal na construção da Imagem Pessoal e Profissional

Embora muitos de nós associem a imagem apenas à aparência física, há muito mais envolvido na formação dessa imagem do que simplesmente roupas e cortes de cabelo elegantes. A comunicação não verbal desempenha um papel igualmente vital na forma como os outros nos veem, interpretam e, por fim, julgam.

1.O Que Não Dizemos Com Palavras: A linguagem corporal é uma forma poderosa de comunicação não verbal. Abrange gestos, postura, movimentos e até mesmo a distância que mantemos das outras pessoas. Quando estamos conscientes da nossa linguagem corporal, podemos transmitir confiança, empatia e autoridade. Por outro lado, uma linguagem corporal inadequada pode fazer com que pareçamos inseguros ou desinteressados. Além disso, esta também é crucial para criar conexões interpessoais. Um aperto de mão firme ou um sorriso caloroso pode estabelecer instantaneamente uma base sólida para uma relação profissional ou pessoal.

2. Os Espelhos da Nossa Emoção : As expressões faciais são janelas diretas para as nossas emoções. Sorrisos, olhares de surpresa, franzir a testa – todos esses movimentos do rosto podem revelar o que estamos a pensar e sentir. No contexto da imagem pessoal e profissional, a capacidade de controlar as nossas expressões faciais é fundamental. Por exemplo, num ambiente de trabalho, um sorriso genuíno pode transmitir abertura e recetividade, enquanto um olhar de confusão pode indicar a necessidade de esclarecimento. Portanto, ter consciência das nossas expressões faciais e a habilidade de adaptá-las às situações, são aptidões valiosas.

3. O Fundamento da Confiança: A postura é frequentemente subestimada, mas desempenha um papel crucial na maneira como os outros nos veem. Uma postura reta e confiante pode transmitir autoconfiança e determinação, enquanto uma postura curvada pode sugerir falta de confiança e desinteresse. Além disso, a postura afeta diretamente a nossa saúde física e bem-estar. Manter uma boa postura não só nos faz parecer mais confiantes, mas também contribui para uma imagem de saúde e vitalidade.

4.Impacto na Imagem Pessoal e Profissional: A comunicação não verbal afeta profundamente a nossa imagem pessoal e profissional. Quando dominamos a linguagem corporal, controlamos as nossas expressões faciais e mantemos uma postura confiante, somos mais propensos a ser vistos como profissionais competentes e pessoas confiáveis. Isto é essencial em entrevistas de emprego, reuniões de negócios, networking e interações diárias. Aqueles que sabem usar a comunicação não verbal a seu favor têm uma vantagem significativa na construção de relacionamentos interpessoais bem-sucedidos e na conquista de seus objetivos pessoais e profissionais. Portanto, investir tempo e esforço no desenvolvimento da nossa comunicação não verbal é essencial para alcançar o sucesso em todas as áreas da vida.

Lembre-se: o que não diz com palavras também conta, e muito!

A vossa Consultora de Imagem, Inês Silva