A partir de hoje e até domingo a festa brava faz-se na Chamusca

A Chamusca recebe a partir de hoje (29 de setembro) e até ao próximo domingo (01 de outubro) a 9ª edição da Festa Taurina “Eh! Toiro”, um tributo que visa enaltecer a tradição e a cultura tauromáquica de um concelho considerado “O Coração do Ribatejo”, onde a afición, o toiro, o cavalo e a festa brava ocupam um lugar de destaque.

A festa, que vai decorrer na zona envolvente à Praça de Toiros e dentro da própria praça, é uma organização do Município da Chamusca e apoio da Associação Eh! Toiro.

O programa inclui diversas atividades taurinas, com destaque para a grande Corrida de Toiros, amanhã, 30 de setembro às 17h, na centenária Praça de Toiros da Chamusca. Em praça vão estar os cavaleiros Moura Caetano, Marcos Bastinhas, Miguel Moura, Luís Rouxinol JR., Paco Velásquez e Tristão Telles Queiroz. A pegar estarão os dois grupos da terra, o Grupo de Forcados Amadores da Chamusca e o Aposento da Chamusca. Durante a corrida serão lidados seis toiros da Casa Prudêncio.

Do programa Eh! Toiro destaque ainda para os encierros, largada de toiros, maneio de gado bravo, demonstrações de toureio a pé e a cavalo, demonstrações de pegas, recortadores, desfile de gala, a atuação de grupos de sevilhanas, grupos musicais e DJs.

A 9ª edição do Eh! Toiro termina no domingo com a Gala Equestre Miguel da Fonseca, numa demonstração de elegância e destreza de campinos e cavaleiros, que dominam esta arte com graça e habilidade e que destaca de forma singular a simbiose homem e cavalo.

A gala vai contar também com provas de ensino/equitação à portuguesa, fado pela fadista chamusquense Marisa Ferreira, acompanhada à guitarra portuguesa por Bruno Mira e à viola por Pedro Pinhal, e folclore com a atuação do Grupo Etnográfico Paul de Trava, de Vale de Cavalos.

Durante três dias de Festa Taurina não vai faltar alegria, convívio e sobretudo afición, numa afirmação de tradição e cultura taurina.

Programa:

29 setembro – Sexta feira

20h00 – Abertura do evento

21h45 – Encierro – Rua Direita S. Pedro

22h00 – Largada de toiros – Praça de toiros

22h30 – Sevilhanas Flamenquitas da Chamusca e Luna Flamenca

23h00 – Grupo musical Os Improvisados

00h30 – DJ Jonnhy Q

30 setembro – Sábado

09h30 – Prova da vaca – Horta das Freiras

15h30 – Desfile de gala – Horta das Freiras até a Praça de Toiros

17h00 – Corrida de Toiros – Praça de toiros

19h30 – Arruada Baixinho do Fado

21h45 – Encierro – Rua Direita S. Pedro

22h00 – Largada de toiros – Praça de toiros

22h30 – Sevilhanas SONIQUETE

23h00 – Grupo musical 300 And Friends

00h30 – DJ Pedro galinha

01 outubro – Domingo

09h30 – Prova do boi da guia – Horta das freiras

11h30 – Maneio de gado bravo – Horta das freiras

16h00 – Demonstração de Toureio a pé e a cavalo – Praça toiros

17h00 – Recortadores – Praça de toiros

18h00 – Encierro para jovens – Rua Direita S. Pedro

18h15 – Largada de bezerros – Praça toiros

18h30 – Grupo musical BE-KING

21h30 – Gala Equestre Miguel da Fonseca