Navegadoras de Almeirim recebem Benfica

No próximo domingo, dia 1 outubro 15h, todos os caminhos vão dar ao Estádio Municipal de Almeirim para a recepção ao Benfica.



União FC Almeirim vs SL Benfica a contar para a Liga Feminina Sub-19 é dos primeiros grandes jogos que esta época se vão realizar na capital da Sopa da Pedra.



“Vem apoiar a nossa equipa de Sub-19 de Futebol Feminino no jogo com o Sport Lisboa e Benfica. Todos Juntos vamos fazer a diferença no apoio às nossas jogadoras”, diz a direção do U. Almeirim.

Os dirigentes almeirinenses lançam ainda um apelo: “Vem de azul para demonstrares o teu apoio às Navegadoras de Almeirim.”