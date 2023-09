Câmara apoia com mais de meio milhão Lar em Benfica

O concurso para um novo lar em Benfica do Ribatejo foi publicado em Diário da República e face a um aumento do custo das obras, a Câmara decidiu financiar com metade da comparticipação necessária, ou seja 600 mil euros.

Esta é “uma obra de cerca de 2.1 Milhões de euros com IVA e que tem alguns, poucos, fundos fruto do aumento do custo das obras”, avança Pedro Ribeiro.

A obra será da Associação de Benfica do Ribatejo, uma IPSS que já tem o Centro de Dia e a creche.



“O esforço será grande para esta Associação. Reconhecendo a importância desta oferta de lar, informei a direção da Associação que da parte da Câmara podiam contar com metade da comparticipação necessária, ou seja 600 mil euros. É um enorme esforço. Nunca apoiámos ninguém nestes montantes, mas a verdade é que sendo esta freguesia mais pequena que outras, logo com menos recursos e com menos pessoas, há necessidade de um apoio maior”, justifica o autarca.

“Uma luta difícil, que com muito esforço e resiliência tem seguido o seu caminho. Obrigada a todos aqueles que nos ajudam e caminham ao nosso lado”, justificou a Associação nas redes sociais.



No final vão ser 34 novos quartos.