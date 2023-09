Concelho tem 12 oleões

No concelho de Almeirim existem 12 oleões para que a população não deite fora sem sem nestes espaços que depois fazem o tratamento adequado. Não deite fora. Não coloque no lixo. Não despeje no lava loiças da cozinha, nas sarjetas, etc etc.

Em Portugal são produzidos anualmente cerca de 60 milhões de litros de óleo alimentar usado? Destes 60 milhões de litros, sabia que um litro é suficiente para poluir cerca de um milhão de litros de água?

É fundamental o tratamento deste resíduo de forma a prolongar a sua cadeia de valor. A EcoMovimento surge como uma solução.

Prevenir o entupimento da rede de esgotos

Evitar a contaminação das águas residuais

Facilitar o tratamento de águas nas ETAR

Preservar a saúde e qualidade dos Ecossistemas Aquáticos

Diminuir a emissão de gases com efeito de estufa

Melhorar o ambiente de forma contínua