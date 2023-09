Educação e Cultura foi tema de palestra de Nuno Prates no Rotary

No dia 28 de setembro, a Igreja do Divino Espírito Santo (Escolas Velhas) recebeu Nuno Prates, conservador da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, para uma palestra subordinada ao tema Educação e Cultura.

Organizada pelo Rotary Club de Almeirim, esta palestra faz parte de um conjunto de conferências sobre temas que desafiam a sociedade de hoje.

No mês que o Rotary Club de Almeirim dedica à Educação, Nuno Prates referiu a importância da educação das novas gerações pelas Artes e Cultura. A memória no encontro com Identidade, a valorização da cultura popular, o exemplo da Família de José Relvas da educação pela Arte foram alguns dos temas abordados nesta palestra.

Nesta sessão estiveram presentes elementos dos clubes rotários de Almeirim, Santarém, Tomar Cidade, a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Almeirim, Maria Emília Moreira, e público em geral.

No próximo dia 20 de outubro, pelas 21h, também na Igreja do Divino Espírito Santo, a nossa colega de redação, Teresa Sousa, será a convidada a debater o tema Desenvolvimento e Comunicação. A nova perspetiva sobre a Comunicação e os desafios para o desenvolvimento das sociedades hoje e no futuro serão os pontos de partida para a percepção do papel da Comunicação na sobrevivência do Homem e das sociedades.