NERSANT apoia candidaturas à nova linha de financiamento para empresas do turismo

A Portugal Ventures, em parceria com o Turismo de Portugal, abriu candidaturas para a 2.ª edição da Call Turismo +Crescimento que visa promover o acesso das empresas do turismo a financiamento de capital de risco para o desenvolvimento de projetos que reforcem a competitividade da oferta turística do país, melhorem a experiência do turista e/ou promovam uma maior eficiência na operação.

O aviso privilegia projetos/empresas localizados nos territórios de baixa densidade, estando a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, disponível para apoiar as candidaturas da região.

Veja mais em https://jornalnersant.pt/noticia/inovacao-e-empreendedorismo/2023-09-28-nersant-apoia-candidaturas-a-nova-linha-de-financiamento-para-empresas-do-turismo