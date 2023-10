Futalmeirim entra a vencer no campeonato distrital de futsal

O Futalmeirim – Almeirim Futsal Clube entrou a vencer no campeonato distrital de futsal da Associação de Futebol de Santarém.

Os almeirinenses iniciaram o percurso com uma vitória na receção ao CAS Vicentense por 3-1. Os golos da equipa da casa foram marcados por David Holanda (2) e Martim Fonseca. Para os visitantes marcou Pedro Cruz.

Este é um excelente resultado do Futalmeirim, que consegue vencer a um dos históricos clubes de futsal do distrito.

No final da partida, em declarações à AlmeirinenseTV, o treinador, Paulo Antunes, e o capitão David Holanda, prometem muito trabalho empenho ao longo da época, garantindo que o objetivo do clube é bater-se de igual para igual com todas as equipas, mas sem promessas de títulos.