Liga Portuguesa Contra o Cancro promove caminhada de sensibilização em Almeirim

A Liga Portuguesa Contra o Cancro promove uma caminhada de sensibilização para o cancro da mama, no próximo dia 14 de outubro, no âmbito da campanha “Outubro Rosa”.

A caminhada tem a concentração marcada para as 16h30 e início para as 17h00, de sábado, no Jardim da República. O percurso inicia no jardim, seguindo depois pela rua Dionísio Saraiva, rua Bernardo Gonçalves, rua D. João I e termina no Parque da Zona Norte.

O valor/donativo mínimo é de cinco ‘laços’ e inclui um kit de participante com t-shirt, água e seguro. Para se inscrever, os participantes devem contactar o Grupo de Apoio de Santarém ou MovAlmeirim.