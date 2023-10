Alunas de Almeirim participam em audiência sobre o Ambiente na Assembleia da República

Cinco alunas da Escola Febo Moniz, do Agrupamento de Escolas de Almeirim, participaram numa audiência conjunta da Comissão de Educação e Ciência e do Ambiente e Energia, no passado dia 10 de outubro, na Assembleia da República.

Carlota Cláudio Simões, Carolina Alberto Franco, Maria Aranha Pereira, Mariana Campos Pereira e Matilde do Céu Marcelino, em conjunto com as professoras Elsa Sofia Judas Chagas Leal Rosa, Patrícia Susana Cabral da Cruz Lobo Alvares e Salomé de Matos Heitor, apresentaram o seu projeto e propostas para iniciativas parlamentares no âmbito do projeto “Vamos Cuidar do Planeta”.

No final, as alunas de Almeirim aproveitaram o momento e conversaram com o presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação.

O projeto “Vamos Cuidar do Planeta!”, promovido pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), tem como objetivo criar uma rede de escolas que colaborem na educação para a cidadania dos jovens através de projetos escolares que trabalhem temas ambientais que promovam a cidadania e que vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O objetivo da ASPEA é levar à participação dos jovens na construção de uma Europa mais justa, igualitária e sustentável, onde a participação juvenil e a cooperação e diálogo entre agentes, políticos e jovens esteja patente.

A ASPEA, através do projeto “Vamos Cuidar do Planeta” (VCP), quer os jovens a debaterem alternativas para a construção de sociedades ambientalmente sustentáveis e socialmente justas e já levou a voz de mais cinco mil alunos aos decisores políticos.