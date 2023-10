Dupla de Almeirim soma e segue no Campeonato Nacional de TT

Decorreu no passado fim-de-semana a Baja Oeste de Portugal que contou com a participação dos almeirinenses Ricardo Fortunato da Silva e José Luís Maia, ao comando de um Can-Am Maverick X3, uma vez mais pela Equipa Santag Racing.

A dupla conseguiu o 3.° lugar do pódio na categoria T4, numa prova muito dura e sofrida, nomeadamente no último dia desta competição.



Após este resultado, Ricardo da Silva e José Maia encontram-se em 3.° lugar no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, na categoria T4.



A última prova deste campeonato será a mítica Baja Portalegre 500, uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, a decorrer no último fim-de-semana de outubro.