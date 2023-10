Cibersegurança: CIMLT apoia exercício nacional

Nos dias 17 e 18 de outubro decorre mais uma edição do Exercício Nacional de Cibersegurança (ExNCS), organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) em cooperação com a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), e com o apoio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), das restantes Entidades Intermunicipais Portuguesas e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Durante estes dois dias, as instalações disponibilizadas pelas 25 entidades intermunicipais, entre elas a CIMLT, acolhem mais de 250 municípios, aos quais se juntam outras entidades de relevo, nomeadamente a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), o Comando das Operações de Ciberdefesa (COCiber), a LUSA – Agência de Notícias de Portugal, a Polícia Judiciária (PJ), os Serviços de Informações de Segurança (SIS), entre outras. Ao longo dos dois dias de jogo, marcarão igualmente presença um conjunto de observadores.

A sala de controlo do Exercício Nacional de Cibersegurança 2023 (ExNCS’23) está centralizada na sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, nas Caldas da Rainha. O Exercício Nacional de Cibersegurança 2023 (ExNCS’23) é dedicado à administração pública local. Tendo como pano de fundo o ecossistema municipal e todas as suas envolventes, a edição deste ano tem como objetivo sensibilizar os municípios para o tema da cibersegurança, analisar o respetivo grau de maturidade, bem como testar a sua capacidade de resposta a incidentes e proficiência na aplicação do Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço. Com um conjunto de cenários que refletem as principais ameaças ao ecossistema dos municípios, o Exercício Nacional de Cibersegurança 2023 (ExNCS’23) coloca em teste a resiliência digital da administração local e a capacidade das autoridades nacionais, para responder e recuperar a ciberataques de larga escala, com um particular enfoque nos elementos comuns e principais serviços que caracterizam as cidades inteligentes.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), no âmbito das suas competências enquanto Autoridade Nacional de Cibersegurança, organiza e realiza anualmente exercícios nacionais que permitem avaliar o grau de preparação e a maturidade das diversas entidades para lidar com incidentes de grande dimensão. Ao longo dos últimos anos, o CNCS tem participado no Cyber Europe 2016, NATO Cyber Defence Exercise Cyber Coalition Cyber, Cyber Perseu 2017 e Cyber SOPEx 2018. O CNCS organizou em 2018, 2019 e 2022 o Exercício Nacional de Cibersegurança (ExNCS), iniciativas que tiveram como premissa avaliar a capacidade de desenvolvimento de treino especializado em ciberdefesa e cibersegurança.

O Centro Nacional de Cibersegurança atua como coordenador operacional e autoridade nacional especialista em matéria de cibersegurança junto das entidades públicas e das infraestruturas críticas, garantindo que o ciberespaço é utilizado como espaço de liberdade, segurança e justiça, para proteção dos setores da sociedade que materializam a soberania nacional e o Estado de Direito Democrático.