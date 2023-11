O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca convida para a cerimónia de receção do ilustre ator Ruy de Carvalho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no próximo dia o 8 de novembro, às 12h0 seguido da inauguração da Exposição “Retratos Contados de Ruy de Carvalho”, na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva e de uma Tertúlia no Cineteatro.