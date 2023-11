Taekwondo dos 20Kms de Almeirim em destaque em Espanha

A secção de Taekwondo da Associação 20Kms de Almeirim, participou no fim de semana, dias 4 e 5 de Novembro, no open internacional de Pontevedra com 16 atletas, que se destacaram com resultados positivos.

Segundo a secção, esta foi a “melhor participação de sempre da nossa equipa no prestigiado campeonato na Galiza”, que agradeceu “todo o empenho dos atletas bem como a todos os dirigentes da secção”.

Resultados:

Dia 4

Juniores

Maria Francisca Moniz 1°lugar

João costa 3°lugar

Gabriel Silva 3°lugar

Pedro Costa 2°lugar

Tomás Silva 3°lugar

António Almeida 5°lugar

Daniel Macedo 5°lugar

Sofia Santos 3°lugar

Seniores

Ana D’Agua 1°lugar

Beatriz Miguel 3°lugar

Patricia Salgueiro 3°lugar

Orlando Gervasio 3°lugar

Dia 5

Ravi Silva 5°lugar

Afonso Guerra 5°lugar

Tiago Duarte 5°lugar