Banco Alimentar Contra a Fome recolhe alimentos dia 2 e 3 de dezembro

A iniciativa decorre a 2 e 3 de dezembro e pretende angariar o máximo de donativos para, assim,

ajudar as famílias que enfrentam a difícil conjuntura económico-financeira.



A Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém está de regresso. A 56a edição da ação decorre, este ano, a 2 e 3 de dezembro e irá realizar-se em mais de 50 super e hipermercados da área de influência desta instituição – Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos.



Durante o fim de semana prolongado, toda a comunidade terá, assim, a oportunidade de contribuir com doações de uma variedade de produtos não perecíveis, tais como leite, conservas, azeite, óleo, arroz, açúcar, farinha ou massas.



Estes itens serão, depois, distribuídos pelas mais de 70 instituições apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém, estrutura que desempenha um papel crucial na ajuda às famílias que se encontram numa situação mais vulnerável.



Mas se a ajuda da comunidade tem sido única, a verdade é que o contínuo crescimento do número de voluntários – elementos essenciais para a realização e sucesso desta campanha – é, também, de salientar. A adesão entusiástica da comunidade reflete o compromisso em apoiar aqueles que mais precisam.



Para todos aqueles que pretendem fazer parte, como voluntários, desta iniciativa, a inscrição

pode ser realizada através do link: https://www.bancoalimentar.pt/quero-ser-voluntario/