Cajú é o novo treinador do U. Almeirim, depois da saída de Valter Guedes. O novo treinador fala pela primeira vez, na edição desta semana do programa “Mais Desporto”, com a apresentação de Sérgio Pacheco.

“Foi no momento certo este convite”, afirma Cajú à ALMEIRINENSE TV. Pode esta noite ver mais declarações do novo técnico do clube unionista.



Valter Guedes vai continuar no clube mas como coordenador.