FestFado solidário apoia instituições de Alpiarça

O FestFado Ribatejo 2023 promete mais uma noite inesquecível em Alpiarça, marcada com fantásticas vozes de fado no sábado, dia 25 de novembro, no Polo Enoturístico da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. O evento terá a presença da anfitriã do projeto, Dora Maria, e a participação especial da fadista Joana Amendoeira, num evento de ambiente intimista que promete cativar os amantes do fado.

Raúl Caldeira será o apresentador desta noite memorável, que contará também com a participação de fadistas convidados, como Mafalda Portela (Fadista da Terra), Rita Inácio e João Louro. Os fadistas serão acompanhados pelos músicos: João Vaz na guitarra portuguesa, Alexandre Silva na viola e Fernando Nani na viola baixo, excelentes profissionais da música que irão garantir, com toda a certeza, o melhor e mais sublime ambiente musical.

Além disso, neste evento irá haver uma atuação especial “fora da caixa” pelo Grupo de Cantardes “Os Maçaenses”, proporcionando momentos únicos que irão cruzar o fado e a música tradicional.

É importante destacar que este evento irá realizar-se com reserva de bilhetes, sendo que o valor arrecadado será revertido a favor das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho, promovendo assim uma causa nobre enquanto se desfruta de uma noite de fado inigualável.

Os interessados podem adquirir o bilhete na Fundação José Relvas, na ARPICA e no Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça.