Câmara de Almeirim avança com requalificação da “estrada do meio”

Apesar de não ter chegado a acordo com alguns proprietários de terrenos para o alargamento da via, a autarquia de Almeirim decidiu avançar para a requalificação da “estrada do meio”, em toda a sua extensão.

Segundo o município, numa primeira fase, que já decorre, está prevista a requalificação desta estrada entre a ponte da vala e a ligação à EN 368, à entrada de Alpiarça, num total de cerca de 2,5 quilómetros. Os trabalhos prevêem a abertura de valas, a reparação de bermas e posterior pavimentação. A conclusão desta fase está prevista para o final deste ano.

Na segunda fase, que deve iniciar após a conclusão da 1ª fase, será efetuada a requalificação desde a ponte da Vala até à freguesia de Benfica do Ribatejo.

“Ao longo dos anos tentei fazer uma remodelação profunda, com o alargamento para pelo menos 6 metros. Isso não foi possível e tendo em conta que quando não se pode ter o ideal, temos de ter o possível. Vamos começar a arranjar esta estrada de acordo com o que é possível”, esclarece Pedro Ribeiro, presidente da autarquia.

O autarca alerta ainda que as obras irão manter as valetas e que “não é admissível que haja quem as destrua”.

A negociação do alargamento com os proprietários dos terrenos ocorreu antes da pandemia, mas vários não chegaram a acordo com a Câmara Municipal de Almeirim, o que atrasou a requalicação desta via.