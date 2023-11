Quinta da Alorna lança novo vinho rosé a pensar no Natal

A Quinta da Alorna lanou, recentemente, um novo vinho rosé, o ‘Quinta da Alorna Reserva das Pedras Rosé’, um novo produto mesmo a tempo de trazer elegância e sofisticação para a mesa de Natal.

Vindimado manualmente em 2022, este vinho rosé nasce de vinhas velhas plantadas na zona da Charneca da Alorna, por onde o Rio Tejo já passou e deixou a sua marca sob forma de calhau rolado. A uva 100 por cento da casta trincadeira introduz a este vinho um apontamento vegetal que contrasta com o aroma delicado de morango maduro e framboesa.

O respeito pela história e pelo legado pelo Tejo está representado na garrafa do ‘Quinta da Alorna Reserva das Pedras Rosé’, com a ilustração do calhau rolado, assim como nos outros dois vinhos da família ‘Reserva das Pedras’ – Fernão Pires e Castelão. Este rosé junta-se também à família dos vinhos rosados da Alorna, sendo o terceiro rosé do portfólio da marca que está a assinalar 300 anos.

“A casta trincadeira é uma das castas mais frágeis, pelo que optámos por uma vindima manual, em caixas de 18kg. Posteriormente, e de forma a potenciar o melhor desta casta, após a fermentação, 20% do vinho estagiou em barricas de carvalho francês usadas durante 9 meses. Assim, conseguimos apresentar um novo vinho de qualidade exímia, sempre com o ‘carimbo’ da Alorna desde a colheita ao engarrafamento”, afirma Martta Reis Simões, Diretora de Enologia da Quinta da Alorna.

O ‘Quinta da Alorna Reserva das Pedras Rosé’, de cor rosa salmão, distingue-se pelo perfil sério e fino onde a acidez se estende pelo final prolongado, num registo saboroso e harmonioso. Numa proposta mais arrojada, este vinho surge como o novo protagonista desta quadra festiva, harmonizando com pratos típicos de Natal, de Norte a Sul do país, como polvo assado no forno, peru assado e recheado e roupa Velha de Bacalhau.

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis nas grandes superfícies, tanto em loja como online, tais como o Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, e ainda online em Garcias.pt. A Loja da Quinta da Alorna, em Almeirim, também poderá ser uma opção. O novo vinho tem um PVP de 19,90 euros.