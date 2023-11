Campeão da Poda ensina a arte num workshop em Almeirim

Iniciativa realiza-se no dia 2 de dezembro, não tem um cariz de formação profissional e destina-se a curiosos que queiram aprender sobre a arte de podar.

José Estêvão, campeão nacional da poda natural de Almeirim, associou-se à Descularte na organização de um workshop que pretende manter viva uma arte tradicional, que ainda mantém alguma expressão em algumas zonas do Ribatejo.A iniciativa vai decorrer, no dia 2 de dezembro, numa vinha na Tapada, concelho de Almeirim, do engenheiro agrónomo Hugo Mendes, que cede também o armazém para o almoço convívio.

As inscrições para esta ação, aberta a pessoas com idades a partir dos 18 anos, são limitadas a 15 pessoas por grupo, no máximo de dois grupos, e o valor de 20 euros por pessoa visa fazer face às despesas de logística.

A marca Felco, reconhecida como uma das marcas de referência em tesouras de poda, associou-se a esta iniciativa por intermédio da Magniflora Representações e vai sortear três tesouras entre os participantes. A parceira vai ainda fazer uma demonstração com experimentação de tesouras manuais e eléctricas.

A iniciativa da Associação Descularte – Projectos para a Comunidade, com sede em Almeirim, começa às 10h00 na vinha, cuja localização exata por GPS será transmitida previamente aos inscritos. Depois da manhã no campo, os participantes passam à parte mais de convívio com um almoço, com provas de vinhos locais.

As inscrições para esta iniciativa, que prevê descontos para grupos de cinco ou mais pessoas, podem ser feitas no endereço: https://view.forms.app/descularte/formulario-de-inscricao-no-workshop. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail direccao@descularte.pt ou pelo número 935333153.