Marta Carvalho destaca-se na Taça de Portugal

A Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa 2023 teve início este sábado, com a primeira prova pontuável, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, e Marta Carvalho (Extremossul/Hotel Ali) esteve em destaque, tendo vencido as duas provas de juniores femininas.

Marta Carvalho destacou-se das restantes juniores femininas, tendo vencido as provas de corrida por pontos, com 27, e de scratch. Nos juniores masculinos, José Teixeira (Paredes/Fortunna) venceu no scratch e Gabriel Batista (Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact) venceu a corrida por pontos, com 55.

A segunda prova pontuável da Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa 2023 decorreu este domingo, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, e Marta Carvalho (Extremossul/Hotel Ali) voltou a evidenciar-se, tendo triunfado nas duas provas de juniores femininas.

Marta Carvalho venceu a corrida de pontos, com 35, e o scratch, tal como já havia conseguido no sábado. Já entre os juniores masculinos, Gabriel Batista (Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact) venceu no scratch e Samuel Guerra (Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact) foi o mais forte na corrida por pontos, com 50.