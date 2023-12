“A minha lista fez uma campanha esclarecedora”

Martinho Cerdeira, da Lista L, foi eleito novo Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Almeirim (ESMA). O aluno do 12.º B conseguiu 373 votos, contra os 207 da lista liderada por João Lopes, também aluno do 12.º B. Martinho já faz parte da Juventude Social Democrata, pretende continuar e, um dia mais tarde, ingressar, como militante, no PSD.

O que te fez apresentar uma lista?

Sempre foi do meu interesse ser membro de uma associação de estudantes, mas nunca pensei muito em criar uma lista, propriamente. Porém, este ano, surgiu a possibilidade de criar este projeto, juntamente com alguns colegas meus, e logo, desde início, me motivou imenso o facto de poder estar à frente de algo importante na vida dos alunos e de fazer a mudança, ou seja, melhorar a vida dos alunos na escola.

Foi a primeira vez que te envolveste assim na vida de uma associação de estudantes?

Sim, foi a primeira vez que me envolvi numa associação de estudantes. Todavia, não é a primeira vez que me envolvo em projetos escolares, pelo que, quase todos os anos, estou envolvido nalgum projeto, nomeadamente, em específico, o Parlamento dos Jovens.

A que se propunha a lista?

A lista propõe-se a mudar a vida escolar dos alunos para melhor. Queremos proporcionar ao alunos boas condições na escola, queremos que eles saibam que a associação de estudantes está lá para os ajudar e que faremos de tudo para atender às suas necessidades, começando então por criar iniciativas que os incentivem a ir à escola, e sobretudo, que englobem o máximo de alunos possível para que todos se sintam integrados.

Há dois anos que não existiam duas listas e este ano até opôs dois alunos da mesma turma. Foi uma campanha leal e que serviu para esclarecer os alunos?

É verdade, há dois anos que já não existiam duas listas. Contudo, há dois anos, não houve tanta competição como este ano, parece-me. Este ano, houve imensa competitividade, não pelos presidentes serem da mesma turma, mas sim porque ambas as listas estavam bem preparadas, o que, de certa forma, acabou por igualá-las. Mas penso que foi uma campanha leal, obviamente com alguns problemas pelo meio, que creio terem ficado resolvidos. Julgo que a campanha que a minha lista fez foi uma campanha esclarecedora. Trabalhámos imenso, fizemos o possível e o impossível para que tudo corresse bem, por isso é mais do que merecida a nossa vitória e o facto de termos ganho só demonstra que o excelente trabalho que fizemos durante a campanha foi valorizado pela maioria dos alunos, caso contrário, não tinham depositado a sua confiança para os representarmos este ano letivo.

Quero apenas fazer aqui uma nota e dizer que esta vitória só foi possível graças às pessoas incríveis que fazem parte da lista, sobretudo a Direção. O mérito é todo deles, que fizeram um trabalho fantástico durante os três dias de campanha. Estão todos de parabéns!

A vossa campanha foi feita em grande medida nas redes sociais?! Porquê?

Sim, a nossa campanha foi bastante divulgada nas redes sociais, uma vez que as redes sociais são as plataformas digitais mais usadas pelos alunos e onde é possível divulgar maior número de informação de modo a chegar à maioria dos alunos em pouco tempo.

O que pensam sobre as limitações do uso de telemóveis nas escolas?

Essa é uma questão à qual é difícil responder. Creio que a maior parte dos alunos discorda da medida.

Os telemóveis são realmente uma fonte de distração e, usados de forma excessiva, podem ter um impacto negativo, nomeadamente ao nível da saúde mental, algo que já foi confirmado por diversos estudos. Porém, considero uma medida um pouco drástica para uma localidade tão pequena como Almeirim, onde os problemas que referi anteriormente não se refletem tanto. Não vejo qualquer problema em usar os telemóveis durante os intervalos, por exemplo. Penso também que é um assunto que cabe aos encarregados de educação avaliar e decidir quais as medidas a adotar. Para já, acho que a escola não deveria interferir neste tipo de assunto.

Quais as primeiras medidas?

A nossas principais propostas são: Criação de um forms online onde os alunos possam dar sugestões ou reclamações, de forma anónima, sobre o espaço educativo; comemoração de dias temáticos e organização de festas temáticas ao longo do ano letivo; organização do baile de finalistas do 9º ano e do 12ºano; realização de atividades desportivas, como interturmas de diversas modalidades; sessões de esclarecimento sobre os cursos a seguir para os alunos do 9º ano; realização de palestras para os alunos do 11º e 12º anos acerca de cursos ou universidades e exames nacionais, com a colaboração de ex-alunos; organização de concursos ao longo do ano letivo; participação em ações solidárias; procurar promover e integrar alunos estrangeiros e respetivas culturas, bem como acolher alunos novos; colocação de música nalguns intervalos e horas de almoço, sendo que os alunos podem sempre sugerir músicas; realização de workshops; apoio aos alunos dos cursos profissionais na realização das suas PAP´s; disponibilização de materiais de estudo para os alunos; disponibilização de produtos de higiene feminina; parceria com AEs de outras escolas; entre outras.

O que quer ser o Martinho quando for grande?

Honestamente, nem sei bem, é uma questão que me coloco todos os dias e à qual ainda não sei responder. Sempre me identifiquei com muitas áreas, mesmo que distintas umas das outras, como por exemplo, medicina e economia. Talvez seja numa destas áreas que irei apostar no futuro.