Padre Bruno recebe viagem a Roma

O Padre Bruno Filipe festeja, este domingo, mais um aniversário e a comunidade juntou-se para lhe oferecer uma viagem a Roma.

A surpresa foi guardada até este domingo de manhã e no decorre na habitual missa o pároco foi surpreendido com a oferta.

A viagem ainda não tem data prevista.

“Independentemente das crenças religiosas ou da falta delas, de cada um, é com muito gosto que vejo a ligação que o Padre conseguiu com a população nestes 2 anos. Uma ligação alicerçada naquilo que o Papa Francisco defende. Uma igreja para Todos, Todos, Todos. O nosso concelho conta, no que diz respeito a lideres de religiões seculares gente muito boa que pratica a solidariedade e a tolerância. Que lideram pelo exemplo. Uma tolerância que tanto precisamos num Mundo de Guerras”, assinalou Pedro Ribeiro em mais um post na sua rede pessoal do Facebook.