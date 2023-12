“Pais e Atletas no Futebol – um estudo sobre comportamentos” em livro

“Pais e Atletas no Futebol – um estudo sobre comportamentos”, é o título do livro lançado esta segunda-feira, 4 de dezembro, no Santarém Hotel, numa iniciativa Integrada nas Comemorações do Centenário da AFS, que contou com as intervenções de Fernando Gomes, presidente da FPF, de Francisco Jerónimo, presidente da AFS, do coordenador do estudo, Jorge Heleno, e do conhecido jornalista João Marcelino.

Esta é mais obra da coleção “Livros FPF”, no caso sobre a ética e o fair play desportivo, que resulta de um singular estudo sobre comportamentos de jovens atletas e pais, reunindo centenas de depoimentos de atletas dos escalões de formação de futebol e de futsal de clubes filiados da Associação de Futebol de Santarém, assim como de pais e encarregados de educação, sendo o estudo valorizado com a análise de vários especialistas académicos e desportivos.

Foi uma sala cheia que assistiu à animada sessão e com a presença de importantes dirigentes desportivos nacionais e regionais, nomeadamente Rui Manhoso, da Direção da FPF, e André Seabra, Diretor da Portugal Football School, além de autarcas e outros representantes do poder local.

Na sua intervenção inicial, o presidente da AFS sublinhou que este lançamento é já parte integrante do programa das Comemorações do Centenário da AFS e parabenizou todos os que permitiram que este livro fosse concretizado. Francisco Jerónimo lembrou que “a Associação dá vida a vários projetos que promovem a inclusão, estimulam o convívio, as noções de equipa e o espírito de responsabilidade”, numa “atividade desportiva saudável e em crescimento sustentado”, salientando ainda que a Associação regista, neste momento, um crescimento de mais de 11% do número de atletas inscritos em relação ao período homólogo do ano passado.

Jorge Heleno, Vice-Presidente da AFS e coordenador do estudo, admitiu que o estudo seguiu três pressupostos que a Associação nunca prescindiu, nomeadamente que a análise dos dados e cruzamento dos mesmos fossem feitos pelas professoras Cátia Branquinho e Margarida. Depois, tinha de haver uma recolha dos textos elaborada não só por quem já se tinha debruçado na matéria, mas também por quem não tinha uma ligação intrínseca do futebol ou do futsal, mas tinham interesse por esta temática. O último seria que o livro não poderia ser apenas se resumir aos resultados do inquérito, mas também devia transcrever literalmente tudo o que os pais diziam e sobretudo o que os atletas sentiam quando estão em campo.

“O distrito de Santarém tem uma vantagem, está no meio do país, e nós acreditamos que aquilo que transpomos no livro é um reflexo do que se passa a nível nacional”, afirmou o coordenador do estudo, esperando que este livro abra a porta para uma discussão nacional sobre este tema.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, a quem coube encerrar a sessão, elogiou a iniciativa da elaboração desta obra por parte da AF Santarém e recordou que, ainda em 2019, a FPF lançou a campanha de sensibilização “Deixa Jogar”, cuja o principal objetivo era combater os episódios de mau comportamento nas bancadas e consciencializar os encarregados de educação dos atletas e público em geral para os efeitos nocivos dos mesmos e, ao mesmo tempo, promover as boas práticas e os bons exemplos de fair-play.

“Este é um tema difícil de abordar e que merece uma atenção especial. Ele enquadra-se no plano estratégico do ‘Projeto 2030’, da FPF, e falo mais especificamente no projeto “SuperQuinas’, onde já estamos a intervir em mais de três quartos dos concelhos a nível nacional. Já são mais de 300 escolas e mais de 800 professores de Atividades Extra-Curriculares abrangidos no projeto, onde promovemos os valores do desporto, nomeadamente a ética e o fair-play”, referiu o presidente da FPF.

Fernando Gomes destacou ainda o crescimento ao nível do futebol feminino, referindo que a FPF já ultrapassou as 16 mil atletas femininas inscritas, o que se traduz num aumento de 25% em relação ao ano anterior, sendo que a percentagem de crescimento do número total de atletas no todo nacional é semelhante à da AF de Santarém, na ordem dos 10,8% a mais relativamente ao período homólogo.