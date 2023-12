Aplicação móvel do Hospital de Santarém está mais rápida e com novas funcionalidades

A aplicação móvel myHDS foi atualizada e, além de maior rapidez, oferece novas funcionalidades, entre as quais se destaca o acesso aos resultados dos exames e análises de episódios de urgência e internamento, a partilha do código de visita e a disponibilização de notícias do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

A app myHDS visa, sobretudo, facilitar a interação dos utentes com o Hospital, evitando, por exemplo, deslocações por motivos que podem agora ser resolvidos através das funcionalidades disponíveis.

Através da app myHDS, os utentes do HDS podem receber notificações das próximas consultas, cirurgias, tratamentos, exames e análises; consultar os agendamentos de atos clínicos; ou visualizar as preparações de exames e análises.

Os utentes podem ainda aceder a resultados de meios complementares de diagnóstico; efetivar a sua chegada ao hospital sem se deslocarem ao secretariado clínico ou quiosques, através da senha virtual; receber notificações quando a sua senha é chamada; ou aceder a informação sobre a sala de espera.

A app myHDS permite também aos utentes consultar o histórico dos episódios; obter a declaração de presença; consultar as taxas moderadoras em dívida; ou obter informações úteis e notícias relevantes do HDS, entre outras funcionalidades.

A aplicação pode ser descarregada, gratuitamente, através do Google Play (Android) e da App Store (Apple). Se já é utilizador da app, para aceder à nova versão, é necessário que efetue um novo registo. O registo poderá ser realizado através da Chave Móvel Digital ou do número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O registo através desta última opção gera um link de confirmação enviado para o endereço eletrónico registado no Registo Nacional de Utente (RNU).

Recorde-se que a app myHDS é um dos projetos de investimento implementado pelo Conselho de Administração, que tem como objetivo a modernização administrativa e tecnológica do Hospital, com vista à transformação digital, privilegiando a vertente humanista e de proximidade com os utentes.

O desenvolvimento da app myHDS insere-se no projeto “MyHDS – Hospital Digital” cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA 2020), no valor total de 995.577,82€, que engloba um Sistema de Gestão Integrado de Atendimento (quiosques digitais), uma plataforma de Business Intelligence e um sistema de virtualização do posto de trabalho.