NERSANT convida empresas da região a receber visitas de estudo de alunos do Ensino Superior

O desencontro entre o meio académico e empresarial, assim como a falta de mão-de-obra qualificada, são algumas das problemáticas transversais ao tecido empresarial e que importa resolver a bem da competitividade da economia.

Por este motivo, a NERSANT decidiu convidar empresas da região a acolher visitas de estudo de alunos do Ensino Superior, com o objetivo de fortalecer a ligação entre o meio académico e o empresarial, proporcionando aos estudantes, por um lado, uma experiência próxima ao mercado de trabalho, e às empresas, por outro, a possibilidade de se apresentar e reter talentos na região.

As visitas de estudo representam, assim, uma oportunidade para os estudantes adquirirem competências práticas, conhecimentos especializados e uma compreensão mais profunda dos desafios e oportunidades do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que as empresas têm a oportunidade de criar novas redes de contactos, identificar potenciais talentos e contribuir para a formação de profissionais altamente qualificados que possam vir a integrar os seus quadros no futuro.

“A colaboração entre empresas e instituições de Ensino Superior é fundamental para preparar os estudantes de forma abrangente, garantindo que possuem os conhecimentos necessários para enfrentar os desafios do mundo profissional. A iniciativa de promover visitas de estudo visa, assim, criar uma ponte entre teoria e prática, contribuindo para a formação de profissionais mais capacitados e alinhados com as expetativas do mercado de trabalho na região”, começou por dizer o Presidente da Direção da NERSANT, António Pedroso Leal, acrescentando que este convite às empresas da região “é ainda uma oportunidade para o desempenho de um papel ativo no desenvolvimento das gerações futuras de profissionais”.

Para mais informações sobre como participar neste programa de visitas de estudo, as empresas interessadas devem entrar em contacto com a NERSANT através do Gabinete de Apoio à Presidência (gabinete.presidencia@nersant.pt ou 249 839 501).