FIFCA 2024: “Superou as expectativas”

No dia 1 de maio chegou ao final mais uma edição do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA). Uma edição que contou com 10 comitivas Internacionais distribuídas por seis municípios.

Ricardo Casebre, responsável da organização, é taxativo: “Superou as expectativas para esta edição, tendo a noção que teremos que fazer o dobro na qualidade de todos os aspetos relacionados com a certificação CIOFF, pois também somos exigentes com nós próprios.”

Na cerimónia protocolar de abertura do FIFCA, no dia 26 de abril, marcaram presença os embaixadores México e Paraguai e no encerramento no dia 1 de maio na ARENA de Almeirim.