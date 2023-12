Futalmeirim vence e convence no campeonato distrital de futsal

A equipa sénior do Futalmeirim venceu por 3-7 na deslocação ao reduto do Vale Travesso, em Caxarias, em partida a contar para 8ª jornada do campeonato distrital de futsal.

A equipa almeirinense entrou mal no jogo acabando por sofrer dois golos, mas acabaria por igualar o resultado e foi para o intervalo com um empate a duas bolas. A conversa no balneário surtiu efeito e o Futalmeirim entrou a todo o gás na segunda metade do jogo ficando logo em vantagem, apesar de sofrer logo o empate de seguida. Com o jogo em 3-3, os almeirinenses galvanizaram-se e dilataram o resultado para 3-7, vencendo assim a partida.

Os golos da equipa de Almeirim foram marcados por Quintela, Pompeu, César, Simões, Kaian e Manel (2).

O Futalmeirim entra assim no período festivo na 4ª poisção da tabela classificativa com 13 pontos somados, ficando a dois do 3º e 2º lugares e a oito do 1º classificado.