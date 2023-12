Amigos e motards de Almeirim prestam homenagem a jovem que faleceu em acidente de moto

Cerca de 400 participantes do 1º Moto-Natal Almeirim prestaram homenagem a João Reguinga, o jovem que faleceu na passada sexta-feira, 15 de dezembro, vítima de acidente de viação na Circular Urbana de Almeirim.

O evento organizado pelo Movimento Palco e Mov Almeirim, em colaboração com os grupos motard’s, iniciou com um minuto de silêncio em memória de João Reguinga, seguindo depois para as freguesias e localidades do concelho e já nos momentos finais da iniciativa, os participantes reuniram-se no local do trágico acidente que vitimou o jovem de 22 anos de Fazendas de Almeirim.

Foi com palmas, acelerações das motos e muita emoção, que os amigos e conhecidos do jovem piloto lhe prestaram homenagem durante o passeio, onde também todos os participantes envergaram um laço preto como tributo ao piloto.

Recorde-se que, João Reguinga morreu na sequência de um despiste da mota que conduzia na Circular Urbana de Almeirim, junto ao supermercado Pingo Doce, pelas 21h15, de dia 15 de dezembro. O jovem piloto encontrava-se em estado crítico à chegada dos meios de socorro e, apesar das manobras de reanimação, não resistiu aos ferimentos provocados pela queda, tendo o óbito sido declarado no local.

João Reguinga era um jovem muito acarinhado em Fazendas de Almeirim, onde era conhecido pela sua paixão pelas motos e motocross. Foi atleta da equipa de ciclismo dos 20 kms de Almeirim, modalidade que deixou para se dedicar ao motocross.

O jovem tinha tirada a carta de motociclo no dia do trágico acidente.

A data das cerimónias fúnebres ainda não é conhecida.