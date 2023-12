Pecuária Extensiva é o tema da edição da 60ª Feira Nacional de Agricultura

A 60ª Feira Nacional de Agricultura / 70ª Feira do Ribatejo realiza-se de 8 a 16 de junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém e tem como tema a Pecuária Extensiva.

Em 2024, o CNEMA irá comemorar os 70 anos da Feira do Ribatejo e o 60º aniversário da Feira Nacional de Agricultura, aniversários coincidentes com os 30 anos da inauguração do CNEMA, precisamente a 8 de junho de 1994. Segundo a organização, estão a ser preparadas várias atividades como a realização de um documentário, uma exposição relativa aos 70 anos da Feira do Ribatejo e um concurso fotográfico, entre outras.

Paralelamente, destaque para a exposição de maquinaria, equipamentos, serviços, produtos agroalimentares e artesanato. O evento também conta com tasquinhas, restaurantes tradicionais e no campo da animação realce para as largadas de toiros, provas equestres, música popular e concertos.

No âmbito da FNA 24 também decorrem Concursos Nacionais de Produtos Tradicionais Portugueses, cuja calendarização já está definida e pode ser vista em www.cnema.pt e www.concursosnacionais.pt.

Valorizar a tradição, reconhecer o trabalho dos produtores e acrescentar valor comercial ao produto são objetivos do CNEMA e dos vários parceiros na organização destas provas como a Qualifica – OriGIn Portugal, a FNAP – Federação dos Apicultores de Portugal (Concurso Nacional de Mel), o CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (Concurso Nacional de Azeite) e a Viniportugal (Concurso Vinhos de Portugal).

Os premiados que tenham obtido a qualificação de “O melhor dos melhores” poderão beneficiar de um stand tipo, gratuito, na Nave de Exposição A, na qual se realizará o Salão Prazer de Provar 2024. Os premiados que tenham obtido Medalhas de Ouro, Medalhas de Prata e Medalhas de Bronze poderão beneficiar de uma redução, respetivamente, de 30%, de 20 % e de 10% no custo do stand no mesmo evento e local.