“Muito Mais” nasceu em dois meses

Ana Teresa Lopes abriu, recentemente, um espaço comercial classificado como “um desafio que foi uma loucura!”. “Muito Mais” é o nome da loja junto ao Parque das Laranjeiras, em Almeirim.

“Com o nascimento dos meus filhos, percebi que tinha muita dificuldade em encontrar algumas coisas específicas e que não existia uma rede de apoio para as mães que procuram artigos respeitadores para os seus filhos. Em quatro anos, troquei ideias com várias famílias, encaminhei algumas mães para as minhas lojas de confiança, e a conversa terminava sempre da mesma forma: é pena não haver nada na zona… No último ano estudei várias opções para poder ser mais ativa nesta área, mas ter o meu próprio negócio nunca foi um objetivo. Então um dia acordei e pensei “porque não?”. E pronto, começou assim a loucura: em dois meses tinha as encomendas feitas e a porta aberta ao público”, explica a empresária de 30 anos.

O conceito da ‘Muito Mais’ baseia-se nos bebés e crianças, mas também nas mães e cuidadores em geral. Aqui, a saúde, o respeito e o desenvolvimento das crianças estão sempre em primeiro lugar!

Podem encontrar um bocadinho de tudo: Calçado respeitador (barefoot); Moda infantil de algodão orgânico; Artigos de babywearing (porta-bebés ergonómicos); Brinquedos educativos, ecológicos e sustentáveis; Livros para todas as idades; Plásticos sem BPA (lancheiras, garrafas, mordedores, talheres…); Fraldas Reutilizáveis; Artigos de puericultura; Roupa de amamentação; E muito mais…

“Todos os artigos e marcas que estão na loja são as que usei e continuo a usar com os meus filhos: são as coisas que não consegui encontrar por perto, e acabei por encomendar online (sem ver, sem experimentar, sem ajuda, e a pagar preços altos de portes).

O que eu procuro com esta loja é poder dar às mães e pais tudo aquilo que eu precisei e não encontrei na nossa área de residência”, sublinha Ana Teresa.

Após a conversa com o Jornal O ALMEIRINENSE, a jovem empresária deseja “muita saúde e amor, porque com estas duas pequenas coisas, conseguimos tudo o resto. E que o ano de 2024 traga felicidade em todas as suas formas, e muitos sonhos concretizados!”