Passagem de ano sem chuva mas com frio

A previsão meteorológica para a noite passagem de ano aponta para a ausência de chuva no concelho de Almeirim. Apesar de não haver precipitação, o frio vai marcar presença nesta altura festiva.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao longo do dia de hoje e no sábado (30 de dezembro) pode ocorrer alguma precipitação sob forma de chuva fraca ou chuvisco. No domingo (31 de dezembro) e segunda-feira (1 de janeiro), a previsão aponta para céu parcialmente nublado, mas sem qualquer indicação de chuva.

As temperaturas mínimas para estes dias festivos vão rondar os 4º e os 7º Celsius, enquanto que as máximas vão rondar os 15º e os 16º Celsius.

A chuva regressa com alguma intensidade a partir da próxima terça-feira, dia 2 de janeiro, mantendo-se pelo menos até quinta-feira, dia 4 de janeiro, com as temperaturas mínimas a subir até aos 10º Celsius.