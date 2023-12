Abastecimento de água suspenso em Fazendas de Almeirim

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a intervenções no Sistema de Abastecimento de Fazendas de Almeirim, para melhoria da qualidade do serviço, vai suspender o abastecimento de água no período entre as 9h e as 13h dos dias 3 e 4 de janeiro, quarta e quinta- feira nos locais indicados e zonas envolventes:

Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho

Rua António Henriques Bento

Rua da Adiafa

Rua dos Foreiros

Rua Flausino Máximo Rabeca

Estrada Municipal 578

Rua do Florim



A empresa alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento. Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.