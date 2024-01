Êxito estrondoso na primeira São Silvestre de Almeirim

A primeira edição da São Silvestre de Almeirim foi um êxito, segundo os atletas e a organização.



Na prova dos 10 kms e caminhada participaram mil atletas e no final todos estavam agradados com o percurso e com a envolvência criada na pista e pavilhão.



Miguel Ângelo Arsénio (30’48), Duarte Santos (30’48) e Gustavo do Canto (31’59), foram os primeiros classificados no sector masculino.



Ana Filipa (37’29), Carla Ribeiro (42’00) e Carla Duarte (44’57) foram as primeiras classificadas no sector feminino.





Domingos Martins, Presidente da Associação 20 kms de Almeirim, realçou “a disponibilidade de todos os colaboradores envolvidos nestas organizações, sempre prontos a dar o seu melhor em prol do que se faz no incentivo ao desporto e de Almeirim. Sem esta disponibilidade não seria possível proporcionar realizações de referência que Almeirim proporciona. A todos deixo mais uma vez o nosso enorme agradecimento.”