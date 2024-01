Quase meio milhão de euros para alcatrão nas freguesias

O Presidente da Câmara Municipal assinou, no último dia útil de 2023, o contrato que vai permitir requalificar a rede viária nas Fazendas e Benfica do Ribatejo.



Na empreitada de pavimentação de várias Ruas em Foros de Benfica – Rua Direita, campo da bola e parte da 1.º maio, e para a ligação entre a Mercadona e o cruzamento para dos Foros de Benfica na EN 114 vão ser gastos 496 mil euros já no início do novo ano.