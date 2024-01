Rubrica ARSPA: Restaurante O Pinheiro

Na rubrica “convidamos a conhecer os restaurantes parceiros da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim” apresentamos o Restaurante o Pinheiro que se localiza junto à emblemática zona da Praça de Toiros.

Uma casa com tradição, fundada em 1993, que cresceu de forma sustentável. Hoje, Raquel Pinheiro e Luís Ferreira são os proprietários do restaurante, um negócio com fortes raízes familiares que consegue encher as salas todos os dias da semana. O Restaurante o Pinheiro dispõe de salas de grande dimensão e uma sala mais pequena que se ajusta ao tipo de cliente que recebe, desde grupos, passantes, turistas, empresários e famílias.

A ementa do restaurante é diversificada, mas a procura por peixe fresco é grande sendo esta uma das suas apostas de diferenciação, pois o restaurante o Pinheiro está a uma distância do mar a pouco mais de uma hora conseguindo, assim, ter uma oferta de grande qualidade em peixe.

Neste restaurante, a Sopa da Pedra de Almeirim continua a ser a mais procurada, aqui a pedra só vem na sopa se for pedido pelo cliente. A cozinha do restaurante recomenda, para além do peixe fresco grelhado, a garoupa e cabeça de garoupa, a espetada de pota, polvo e bacalhau à lagareiro. Os grelhados de carne, desde as espetadas de lombinho com bacon, picanha, costeletas de novilho, secretos de porco preto também são outras sugestões da ementa deste restaurante com grande notoriedade, não só na região, mas um pouco por todo o país.

Aberto de sexta a domingo entre das 11h45 e as 15h00 e as 18h30 e as 22h00. Segunda a quarta-feira, das 11h45 às 15h00. Com quinta-feira de descanso semanal.

Acompanhe o Restaurante o Pinheiro nas redes sociais https://www.facebook.com/restauranteopinheiro/