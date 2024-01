A Banda Marcial de Almeirim promove o seu tradicional concerto de Ano Novo, no próximo dia 20 de janeiro, pelas 16h00, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

Apenas interrompido pela pandemia Covid-19, o tradicional concerto de Ano Novo da Banda almeirinense traz as recordações do passado e as músicas do presente.

A entrada é de acesso livre, mas limitada ao espaço do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.