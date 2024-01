Associação da Defesa do Património inaugura exposição de Metrologia e ganha espaço no IVV

Foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 12 de janeiro, na Galeria Municipal a Exposição Metrologia – Pesos e Medidas, uma mostra de algum do espólio que integrava a secção de Metrologia da Câmara Municipal de Almeirim e que foi reunido, identificado e estudado pela Associação de Defesa do Património Histórico e Cultural do concelho de Almeirim.

Esta que é já a XXIª mostra do espólio do concelho da série de Exposição – Almeirim – Pessoas e Factos, conta com o trabalho de pesquisa, identificação, análise dos materiais existentes que serviam para aferir as medidas usadas em Almeirim, possibilitando as trocas comerciais reais e justas dos produtos agrícolas locais. A partir da Carta de Almeirim, a Carta de Lei determinada por D. Sebastião em 1575, igualam-se, a nível nacional, todas as medidas de cereais, vinho e azeite pelas de Lisboa e é quando entram em vigor medidas padrão como o alqueire, a fanga, a rasa e o almude. E não se pense que falamos de coisas “muito velhas”! Basta pensar que estas medidas estiveram em vigor até à chegada da informática e da digitalização.

Para Eurico Henriques, presidente da Associação, a recolha e o estudo deste material é necessário e urgente para que não se perca o património e a memória Almeirinense. O espólio da autarquia ainda tem mais material que ainda não foi possível identificar. Durante a sessão de apresentação Eurico Henriques lançou um repto ao Presidente da Autarquia, Pedro Ribeiro, para que todo este espólio municipal possa estar exposto, de forma permanente, no futuro IVV – Imóvel de Valências Variadas.

Pedro Ribeiro ouviu e, no seu discurso de boas-vindas, assegurou que o edifício IVV irá albergar uma área para estas exposições, salvaguardando as temáticas relacionadas com a atividade agrícola do concelho.

Até ao próximo dia 3 de fevereiro pode visitar a Galeria Municipal e observar pesos, medidas, marcas de aferição e documentos que fazem a história do concelho de Almeirim.