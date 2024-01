Grupo Nabeiro-Delta Cafés reforça presença no mercado suíço com a aquisição de empresa de distribuição 

O Grupo Nabeiro-Delta Cafés, através da Novadelta Suíça, adquiriu a totalidade do capital e negócio da empresa AMD Swiss, uma distribuidora suíça de referência de produtos portugueses. Com este negócio a empresa portuguesa pretende reforçar a sua presença no mercado suíço, no âmbito da estratégia de internacionalização, consolidada nas últimas décadas em diferentes geografias, e com a ambição de continuar a crescer além-fronteiras.

Presente no mercado suíço desde 2016, com maior preponderância na região francófona, a Novadelta Suíça é responsável pela comercialização dos produtos das marcas do Grupo Nabeiro neste mercado, tendo como principal atividade a comercialização de café e produtos complementares, assumindo ainda a distribuição de outras marcas portuguesas de produtos de grande consumo.

A AMD Swiss foi fundada em 1998 e desenvolveu o negócio das principais Marcas Alimentares e Bebidas Portuguesas no mercado helvético no retalho e na restauração, através de uma rede de distribuidores locais, dando a conhecer o que de bom se produz em Portugal e promovendo a produção nacional além-fronteiras.

Esta aquisição permitirá que a Novadelta Suíça se afirme como a empresa de distribuição de referência de produtos portugueses, conquistando quota de mercado no canal off trade, através da presença nos principais retalhistas suíços, e no Canal on trade, através de uma oferta diversificada e que responda de forma mais eficaz e eficiente aos clientes do Grupo Nabeiro presentes na Região.

«Esta aquisição reforça a nossa estratégia de internacionalização e a nossa ambição em continuar a estar presente de uma forma consolidada em geografias prioritárias ao nosso plano de negócio. Aquando a nossa entrada na Suíça tinhamos a expectativa de manter um ritmo de crescimento consistente e esta transação é um passo fundamental e necessário para a expansão das nossas marcas e alinhada com a nossa ambição de chegar ao top 10 de marcas de café do Mundo», sublinhou Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés.

Recorde-se que para além da Suíça e Portugal, a Delta também conta com operações diretas em diversos países, como Espanha, França, Luxemburgo, Angola (Angonabeiro), Brasil e China e, de forma indireta, através de parcerias com distribuidores, noutros países, num total de 40 países.