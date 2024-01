NERSANT ajudou a criar 750 empresas nos últimos 10 anos

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém acolheu na Startup Santarém o showcase SIM Circuit da Startup Portugal, iniciativa nacional dedicada à promoção do ecossistema empreendedor português. Na ocasião, a NERSANT apresentou a Startup Santarém e referiu que apoiou a criação de 750 empresas nos últimos 10 anos.

A Startup Portugal esteve no passado dia 11 de janeiro na Startup Santarém, incubadora de empresas gerida pela NERSANT, para dinamizar mais uma ação do showcase nacional SIM Circuit – Startups & Investment Matching Circuit, roadshow nacional dedicado ao empreendedorismo praticado em Portugal que tem como principal objetivo divulgar e promover as melhores práticas para o processo de candidatura aos programas Vouchers para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais e Vales para Incubadoras e Aceleradoras, apresentar projetos já contemplados com investimento público, como casos práticos de sucesso, e estabelecer a ligação entre os investidores e a comunidade empreendedora local.

O evento começou com a realização de um painel sobre empreendedorismo, onde marcaram presença o Diretor Executivo da Startup Portugal, António Dias Martins, e Pedro Félix, responsável pela Direção de Inovação e Empreendedorismo da NERSANT que tem à sua responsabilidade todas as incubadoras de empresas geridas pela associação. Moderados por João Moreira Pires, Incubators & Accelerators’ Booster da Startup Portugal, os profissionais avançaram para uma conversa sobre empreendedorismo, tendo o Diretor Executivo da Startup Portugal, António Dias Martins, explicado o âmbito de realização deste evento, bem como o seu propósito. Pedro Félix apresentou a Startup Santarém, infraestrutura que nasceu com a parceria do Município de Santarém, e que “é, na sua génese, um espaço verdadeiramente empreendedor”. “Situada na antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém, daqui saíram os militares que deram origem ao 25 de abril”, explicou Pedro Félix, que prosseguiu a sua intervenção relatando o foco da NERSANT no apoio ao empreendedorismo.

“O apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas tem vindo a ser, há largos anos – ainda o termo não estava na moda – uma preocupação e uma prioridade da NERSANT”, começou por dizer, acrescentando que “nos últimos 10 anos, a associação ajudou a criar cerca de 750 empresas, num total de 1287 postos de trabalho e mais de 61 milhões de euros de investimento”. Para além disso, reforçou, “a taxa de sobrevivência a 2 anos das empresas criadas com o apoio da NERSANT, é 92%, muito superior à média nacional”.

A sessão prosseguiu com a realização de um retrato da região quanto às empresas apoiadas no âmbito dos dois projetos financiados pelos PRR promovidos pelo evento SIM Circuit, num total de “27 startups apoiadas no distrito de Santarém, 420.000 euros de investimento, sobretudo na área Transição Digital, com 63% dos projetos a serem financiados no âmbito dos Serviços, Economia Circular e Transição Digital”.

O evento deu palco a três empresas financiadas no âmbito destes programas de apoio do PRR, através da realização de uma “Pitch Session” que contou com a apresentação da empresa MI.BO, Zumer e GovWise, todas elas criadas no distrito de Santarém.

A sessão do SIM Circuit incluiu ainda informação sobre os próximos Avisos, proporcionando aos empreendedores e startups presentes uma oportunidade para preparar os seus investimentos futuros de forma adequada e atempada.

João Teixeira Leite, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, encerrou o roadshow em Santarém, referindo a importância da Startup Santarém e da NERSANT no que se refere ao apoio ao empreendedorismo na região . “Em boa hora a NERSANT e o Município de Santarém uniram esforços para a criação da Startup Santarém, infraestrutura que muito orgulha a cidade e a região pelo apoio prestado aos novos negócios e empreendedores e que tem sido de vital importância para a atração do investimento que tanto desejamos”, referiu o autarca, acrescentando que o Município pretende continuar a apoiar a iniciativa empresarial e os empreendedores”, numa clara evidência à importância da parceria com a NERSANT, que se pretende de continuidade. João Teixeira Leite aceitou ainda o desafio da Startup Portugal para conversar sobre a realização de uma parceria que irá possibilitar diminuição de impostos nas startups do concelho.