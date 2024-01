Professora no Agrupamento de Escolas de Almeirim é a vítima mortal de acidente no IC3

Elisabete Correia, de 50 anos, morreu na quarta-feira, 17 de janeiro, num acidente que envolveu dois automóveis e um veículo pesado de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 3, em Atalaia, Vila Nova da Barquinha.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, a vítima mortal seguia num dos automóveis que colidiu com o veículo pesado. O alerta para o acidente foi dado às 15h45 e a via esteve cortada ao trânsito até às 19h35, para remoção das viaturas e destroços e limpeza da via.

A vítima mortal deste acidente, era professora de português no Agrupamento de Escolas de Almeirim, onde começou a dar aulas este ano letivo.

José Carreira, diretor do estabelecimento de ensino, informou os alunos do trágico acontecimento na manhã desta quinta-feira. O responsável garantiu ainda a disponibilização do gabinete escolar de psicologia clínica, que está disponível na Escola Secundária.

Foto: Facebook/OsMonhacas