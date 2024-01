Governador do distrito rotário visita Rotary Club de Almeirim

No ano do 21º aniversário da fundação do Rotary Club de Almeirim, David Valente, governador do distrito 1960 para o ano rotário 2023/2024 fez uma visita oficial a este Clube, presidido até junho deste ano por Arnaldo Xarim, nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, uma sessão de trabalho que teve como objetivo avaliar os resultados alcançados .

O programa de visita incluiu uma deslocação às instalações do Núcleo do Ribatejo da Associação Alzheimer de Portugal, localizado em Almeirim, associação que estabeleceu um protocolo com o Rotary Club de Almeirim com vista ao melhoramento das condições de algumas destas salas . A visita foi realizada pela diretora e fundadora deste núcleo, Filipa Gomes.

Seguiu-se uma visita à Quinta da Atela e ao Paul da Gouxa no concelho de Alpiarça. No final da tarde, a comitiva foi recebida pelo vice-presidente da autarquia, Paulo Caetano, para uma sessão de cumprimentos e troca de ofertas.

A visita terminou na Quinta da Feteira com o jantar festivo onde foram emblemados os novos membros do Interact Club de Almeirim e do Rotary Club de Almeirim.

Recorde que o Rotary Club de Almeirim é responsável pela atribuição de bolsas de estudo a estudantes do concelho, dos prémios Aluno Companheiro e Profissional do Ano. Promove ainda atividades e parcerias com o objetivo de apoiar associações e instituições na concretização dos seus projetos.