Academia 20Km de Almeirim volta a brilhar em Portalegre

No passado domingo dia 4 de fevereiro, Academia 20Km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro foi novamente equipa vencedora do Circuito BTT Pedalar em Portalegre.

A equipa assentou arraiais na Herdade das Coutadas, em Portalegre, no meio da natureza abençoados por um sol esplendoroso, onde os nossos atletas fizeram uma bela prova e no final brincaram livremente.



“Uma vez mais a Academia 20km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro trouxe o

troféu de 1°lugar na classificação por equipas refletindo assim a equipa unida que

somos, e que tanta prioridade damos aos sorrisos dos nossos atletas, focando-nos

apenas em nós mesmos, sempre com uma atitude positiva e de bem com a vida”, destacou o clube numa nota.



Além da classificação por equipas, os atletas do concelho trouxeram ainda sete pódios

individuais.



De realçar que de prova para prova o número de atletas que acompanha a comitiva

tem aumentado e desta vez, por terras de Portalegre, a Academia 20km de Almeirim

contou com 16 atletas, distribuídos pelas seguintes categorias com as seguintes

classificações:

. Benjamins/Pupilos femininos: Matilde Alves – 1º lugar; Iris Vicente – 2º lugar;

Maria Ferreira – 3º lugar

. Benjamins/Pupilos masculinos: Gabriel Fidalgo – 1º lugar; Miguel Graça – 3º

lugar; André Dyakuchak – 7º lugar; Pedro Flores – 8º lugar; Tomás Filipe – 9º

lugar; Pedro Fidalgo – 16º lugar;

. Infantil femininos: Margarida Caniço – 2º lugar

. Infantil: Santiago Rodrigues – 4º lugar

. Juvenil: Rodrigo Alves – 2ºlugar; Leonardo Matos – 5º lugar; Francisco

Fernandes – 8ºlugar; Salvador Tomé – 10º lugar;

. Cadetes: Simão Pombas – 9º lugar



Nesta 4ª etapa, de um total de seis que compõem o Troféu, a organização do

circuito BTT pedalar de Portalegre colocou a concurso nas redes sociais, uma fotografia

aleatória de um atleta de cada equipa participante na prova. Ora, a fotografia com

mais votos foi a do atleta da Academia 20km Almeirim, tendo desta forma vencido este “mini concurso”, e o atleta em questão subiu ao pódio para receber a fotografia em mãos.



De salientar que em todas as provas, a Associação 20 kms contou ainda com a participação de André Fernandes, da categoria Master 35, que pela quarta vez trouxe o 1° lugar na sua categoria.



“Um bem-haja a todos os nossos patrocinadores, staff, atletas e simpatizantes.

Os nossos meninos já estão ansiosos pela próxima prova em terras de Portalegre”, concluiu o clube.