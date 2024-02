A Câmara Municipal de Almeirim já avisou as escolas do concelho que o desfile, agendado para dia 9, está cancelado.

Neste evento, organizado pela autarquia, iam participar as escolas do concelho (Almeirim e Fazendas de Almeirim), bem com as IPSS.

O corta mato escolar, agendado também para esta sexta-feira, foi adiado.

(em atualização)