Atletismo: Estafeta masculina de sub18 à beira do pódio

A secção de atletismo fez-se representar em 4 competições de pista no passado fim de semana: Campeonato Nacional de Sub 18 de Pista Coberta (Braga), os Campeonatos Nacionais Universitários (Pombal), Campeonatos Sub20 e de Santarém de pista coberta (Almeirim e Alpiarça).



O destaque maior vai para a equipa masculina com um 4º lugar na estafeta de 4 x 200 m nos nacionais de sub18. A equipa composta por Guilherme Rama, João Carvalhais, Sebastião Manuel e Guilherme Mendes registou 1.42,56, sendo batida pela equipa da Juventude Vidigalense (Leiria) que venceu com recorde nacional, Sporting Clube de Portugal e Associação Papa Leguas (Famalicão).



Na mesma competição participaram ainda Sol Soares no salto com vara 7ª com 2.35 m, Sebastião Manuel no Triplo Sato com 10º com 11,60 m e 16º João Carvalhais nos 60 m com 7.44.



Nos universitários estiveram 2 atletas dos 20 km em representação das sua Universidades, Tatiana Gonçalves do Instituto Politécnico de Castelo Branco e Edmara Chete da Universidade de Évora. A Tatiana participou nos 400 m (23º lugar) e no Lançamento do Peso (6º lugar com 9,78 m) e a Edmara nos 60 m barreiras (8ºlugar) e salto em comprimento (9ºlugar com 5,14 m).



Já nos regionais de sub 20 e séniores os destaques individuais vão para os resultados de pódio:

Janki Patel – 2ª 3000 m marcha (1ª sub 20)

Lara Ribeiro – 2ª nos 400 m e 2ª nos 800 m

Carolina Miguel – 3ª sub20 nos 400 m

João Apolinário – 1º no salto com vara (1ºsub20)

Sol Soares -1ª no salto com vara (1ª sub20)

Beatriz Duarte – 1ª no salto em altura (1ª sub20) e 3ª nos 60 m barreiras (1ª sub20)

Beatriz Moreira – 3ª no salto em comprimento (2ª sub20)

Rita Paciência – 1ª no lançamento do peso

Angelina Mendes – 3ª sub20 no lançamento do peso

Tatiana Gonçalves – 2ª no salto com vara e 2ª no 60 m barreiras

Rodrigo Silva – 3º no lançamento do peso

Rafael Neves- 2º sub 20 no lançamento do peso

Coletivamente:

Sub20 Fem – 2º lugar

Absolutos Fem – 1º lugar

Sub20 Masc – 4º lugar

Absolutos Masc – 4º lugar